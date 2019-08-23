Спасатели ведут поиски трех пропавших рыбаков на Камчатке

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На Камчатке идёт спасательная операция по поиску троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе недалеко от мыса Опасный.
Сообщение об этом появилось 23 августа на портале краевого управления МЧС, информирует газета «Известия».
Отмечается, что трое рыбаков отправились в указанный район залива на катере ещё 20 августа. На следующий день они планировали вернуться, однако этого не произошло.
Во время спасательной операции были обнаружены обломки судна и личные вещи пропавших.
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