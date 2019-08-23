Семь пассажиров экстренно севшего на Гавайях самолета доставлены в больницу
Вчера, 15:53ПроисшествияФото: pxhere.com
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После экстренной посадки лайнера на Гавайях были госпитализированы семь человек.
Экипаж принял решение о приземлении из-за появления дыма в салоне, сообщает 23 августа газета «Известия».
Отмечается, что авиалайнер компании Hawaiian Airlines совершил экстренную посадку в Гонолулу.
Среди пострадавших - пятеро взрослых и двое детей. У всех были диагностированы проблемы с дыханием. Однако сейчас жизни этих пассажиров ничего не угрожает.
О причинах появления дыма в салоне пока не сообщается.
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