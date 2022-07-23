В Башкирии водитель иномарки врезался в дерево и погиб

— Малейшая ошибка водителя может привести к дорожно-транспортному происшествию, — предупреждает Главный государственный инспектор РБ Владимир Севастьянов. — Самое грубое нарушение это управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таком состоянии водители не задумываются, что подвергают опасности себя и других участников дорожного движения. Многие водители не придают большого значения усталости, сонливости и снижению внимательности на дороге.