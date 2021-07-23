В Уфе из окна 15 этажа выпал ребенок

В Уфе из окна 15 этажа выпал ребенок
В Уфе из окна 15 этажа выпал ребенок
Сегодня, 15:29ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Скорая помощь приехала по адресу, но смогла лишь констатировать смерть девочки.

Управление гражданской защиты Уфы сообщило очередную трагическую новость. Сегодня, 23 июля в 13:57 в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что в уфимском районе Сипайлово произошло падение ребенка с высоты, предположительно малышка упала из окна на 15 этаже.

На место прибыли экстренные службы, но помочь малышке уже было нельзя, скорая помощь лишь констатировала смерть девочки 2016 года рождения. В данный момент компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Уважаемые уфимцы и гости столицы! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах, где открыты окна. Объясняйте им, что опасно для жизни играть на подоконниках и опираться на москитные сетки. Установите на окнах блокираторы, чтобы дети не могли самостоятельно открыть их.Управление гражданской защиты Уфы

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