В Уфе виновные в гибели двух рабочих оштрафованы на 400 тысяч рублей

В Уфе завершено расследование несчастного случая, из-за которого погибли двое рабочих ООО «Сатурн-Башкирия». Напомним, трагедия произошла 14 июня на территории строймагазина ООО «СатурнСтройМаркет» на улице Трамвайной.

Двоим рабочим поручили поменять рекламный баннер на фасаде супермаркета. Они поднимались на высоту с помощью погрузчика — на самодельной площадке в форме корзины. В один момент погрузчик повалился набок, и рабочие полетели вниз с высоты 6 метров. Один из мужчин скончался на месте, его коллегу госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, однако спасти не удалось. Водитель погрузчика отделался легкой травмой.

Известно, что техническое средство около месяца назад проходило техосмотр. Монтажная платформа для подъема рабочих была изготовлена в ООО «Сатурн-Башкирия». По результатам испытаний, она должна была выдержать до 300 кг на максимальной высоте.

Также удалось выяснить, что демонтаж старого баннера происходила под контролем начальника административно-хозяйственного отдела. Однако при установке нового баннера его не было на месте.

Рабочие рассказали, что из-за нехватки длины вил погрузчика водитель снабдил их удлинителями. Когда поднимал, все было хорошо, но на обратном пути машина внезапно опрокинулась.

Гострудоинспекция сообщает, что предприятие не организовал производство работ в соответствии с требованиями.