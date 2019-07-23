Рейс из Антальи в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Во время полета пилоты обнаружили незначительные неполадки. Они приняли решение прекратить рейс. Об этом информирует RNS.

Рейс ZF-8886 Анталья — Москва (Внуково) без проблем приземлился в аэропорту турецкого курортного города. Летчики повернули назад для обеспечения полной безопасности полетов.