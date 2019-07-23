Фото: pxhere.com
Рейс из Антальи в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
23 июля, 15:56Происшествия
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Направлявшийся из Антальи в Москву самолет авиаперевозчика Azur Air вернулся в точку вылета.
Во время полета пилоты обнаружили незначительные неполадки. Они приняли решение прекратить рейс. Об этом информирует RNS.
Рейс ZF-8886 Анталья — Москва (Внуково) без проблем приземлился в аэропорту турецкого курортного города. Летчики повернули назад для обеспечения полной безопасности полетов.
Авиакомпания Azur Air выделила туристам резервный борт. Самолет подготавливают для приема людей. Воздушное судно поднимется в небо уже в скором времени.
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