Переполох за колючей проволокой: В Уфе из-за сообщения о гранате оцепили колонию

Инцидент, как стало известно Медиакорсети, произошел накануне, 22 июля, около шести часов вечера. Выяснилось, что в машине, заехавшей на территорию колонии, действительно была машина, в которой нашли гранату. Территорию учреждения незамедлительно оцепили, на место прибыли спасатели, саперы и пожарные.

Позже выяснилось, что тревога была ложной - граната была учебной, взрывоопасности она не представляла, никто не пострадал. Тем не менее, сейчас оперативникам предстоит узнать, кто именно звонил в колонию и с какой именно целью.