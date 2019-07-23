Переполох за колючей проволокой: В Уфе из-за сообщения о гранате оцепили колонию
23 июля, 18:31ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В одну из уфимских колоний поступил звонок, что на территорию исправительного учреждения въехала машина с гранатой.
Инцидент, как стало известно Медиакорсети, произошел накануне, 22 июля, около шести часов вечера. Выяснилось, что в машине, заехавшей на территорию колонии, действительно была машина, в которой нашли гранату. Территорию учреждения незамедлительно оцепили, на место прибыли спасатели, саперы и пожарные.
Позже выяснилось, что тревога была ложной - граната была учебной, взрывоопасности она не представляла, никто не пострадал. Тем не менее, сейчас оперативникам предстоит узнать, кто именно звонил в колонию и с какой именно целью.
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