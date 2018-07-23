В Уфе возбудили уголовное дело на ООО «Ташир» за невыплату зарплаты

ООО «Ташир» с августа прошлого года по июнь текущего задолжало более 400 тысяч рублей зарплаты трем работникам, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Организация не принимала мер к погашению задолженности, хотя средства для полного погашения долга были. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления по уголовному делу «Невыплата заработной платы». Также устанавливаются виновные в совершенном лица.