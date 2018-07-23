В Уфе столкнулись два вахтовых автобуса, есть пострадавшие
Сегодня, 10:28ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
23 июля в 8 утра на улице Энергетиков на Западном тракте столкнулась вахтовые автобусы «Нефаз» и «Iveco», сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Водитель «Iveco» госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас уточняется общее количество пострадавших, на месте работают 12 единиц техники и 30 человек.
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