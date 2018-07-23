В Башкирии заблудились шестеро туристов

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Спасатели оказали потерявшимся необходимую помощь.
22 июля в 21:00 появилась информация о том, что двое мужчин, две женщины и дети 14 и 17 лет заблудились в Белорецком районе республики, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по ЧС.
Оказалось, что семья отправилась в горы на прогулку, в какой-то момент сбились с пути и застряла на проселочной дороге. Местоположение заблудившихся удалось вычислить благодаря геопозиционированию Система -112. Заблудившимся оказали необходимую помощь.
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