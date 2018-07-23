В Башкирии в детском лагере ребенку проломили голову

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Мальчик получил перелом затылочной кости головы.
22 июля в оздоровительном детском лагере Кармаскалинского района произошел несчастный случай с ребенком, сообщают «Вести-Башкортостан».
Шестикласснику разбили голову во время драки между сверстникам в одном из корпуса лагеря. 12-летний ребенок получил перелом затылочной кости головы и прочие травмы. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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