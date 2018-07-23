В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП с летальным исходом
Сегодня, 09:51ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В погоне от ГИБДД мужчина протаранил "Газель".
В ночь с 21 на 22 июля в Октябрьском на улице Девонская «ВАЗ-2114» на полном ходу врезалась в грузовую Газель, сообщили в МЧС по республике.
Очевидцы произошедшего рассказывают, что водитель легковушки был пьян, скрывался от экипажа ГИБДД и не справился с управлением. Самого водителя госпитализировали, а его пассажир погиб.
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