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Под Уфой автобус с нетрезвой молодежью увяз в грязи
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93916 1975050098

Под Уфой автобус с нетрезвой молодежью увяз в грязи

Сегодня, 10:17ПроисшествияТатьяна МайороваФото: БашДТП
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