Под Уфой автобус с нетрезвой молодежью увяз в грязи
Сегодня, 10:17ПроисшествияТатьяна МайороваФото: БашДТП
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Вытаскивать транспорт пришлось при помощи троса.
В минувшие выходные казус случился с молодежной компанией, которая приехала на автобусе «ПАЗ» отдохнуть на берег реки Уфы. Возле поселка Зинино.
Фотофакт с комментариями появился в группе БашДТП.
- Вчера все пьяные приехали отдохнуть на речку и засадили автобус, - говорится в комментарии.
Как рассказали очевидцы, автобус удалось вытащить из грязи только с применением троса.
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