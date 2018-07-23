Под Уфой автобус с нетрезвой молодежью увяз в грязи

В минувшие выходные казус случился с молодежной компанией, которая приехала на автобусе «ПАЗ» отдохнуть на берег реки Уфы. Возле поселка Зинино.

Фотофакт с комментариями появился в группе БашДТП.

- Вчера все пьяные приехали отдохнуть на речку и засадили автобус, - говорится в комментарии.