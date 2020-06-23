В Уфе в реанимации скончалась 3-летняя девочка после падения с 10-го этажа
Сегодня, 15:39ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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Следственный комитет сообщил подробности произошедшей 5 июня трагедии.
По информации Следкома Башкирии, 3-летняя девочка осталась без присмотра родителей и самостоятельно залезла на подоконник. Ребенок выпал из открытого окна на улицу с десятого этажа.
Спасатели управления по гражданской защите тогда сообщали, что малышка чудом осталась жива, однако в представители Следственного комитета опровергли эту информацию.
– От полученных при падении множественных переломов и разрывов внутренних органов девочка скончалась в реанимационном отделении больницы, – отметили в ведомстве.
Сообщается, что следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение. В управлении попросили родителей обеспечить безопасность своих детей.
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