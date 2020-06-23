В Уфе предположительно от коронавируса скончалась врач-иммунолог РКБ имени Куватова

Сегодня, 23 июня, стало известно, что скончалась 54-летняя врач-иммунолог РКБ имени Куватова Олеся Давлетнурова. Об этом сообщается в группе, посвященной жертвам коронавируса, в Facebook.

По словам коллег, Олеся Николаевна ранее контактировала с больными коронавирусом. Еще 7 апреля она покинула больницу, чтобы самоизолироваться дома, но уже через две недели ее не стало. Анализ на коронавирус не показал положительного результата. Однако, по мнению коллег, эпиданамнез был четкий и признаки коронавируса были, сообщает ProUfu.ru. Тем не менее, в причине смерти указана вторичная тромбоцитопения.

- Разговаривал с врачами по этому поводу. Получается что она заразилась и была на домашней самоизоляции с 7 апреля. Потом она лежала в ковид-госпитале в РКБ, и в разговоре с врачом проскользнуло, что у неё был или положительный или сомнительный анализ, - сообщил Медиакорсети источник, близкий к ситуации.

Муж Олеси Давлетнуровой работает в региональной службе Роспотребнадзора. Сейчас он временно не выходит на работу.

- Моя жена умерла не от коронавируса, прошу оставить меня в покое, - сообщил он по телефону.

Пресс-секретарь минздрава РБ Софья Алешина пояснила, что специалисты выясняют, могла ли коронавирусная инфекция повлечь смерть Олеси Давлетнуровой.

— Коллектив Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной врача клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Давлетнуровой Олеси Николаевны. Светлая память о дорогом товарище сохранится в наших сердцах навсегда, — выразил соболезнования главный врач РКБ имени Куватова Шамиль Булатов.

Напомним, в списке памяти жертв коронавируса уже фигурирую имена четверых медиков из Башкирии. Среди них Елена Никонорова и Наиль Саматов, Лариса Нурлыгаянова и Радик Исхаков.