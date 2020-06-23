Суд Курска вынес приговор участникам вооруженной группировки
Курский областной суд вынес приговор трем участникам незаконного вооруженного формирования.
Их деятельность была связана в том числе с нападением на погранслужбу в поселке Теткино, сообщает infox.ru 22 июня.
В ходе расследования установлено, что подсудимые покушались на дагестанских правоохранителей. В результате два полицейских были ранены. Затем они скрылись под Курском и планировали пересечь российско-украинскую границу. В этом им согласился помочь местный житель, который также впоследствии был осужден.
Он отвез вооруженных боевиков в поселок Теткино Глушковского района. Именно там произошла перестрелка с погранслужбой. В результате погиб сотрудник ФСБ. Один из боевиков подорвал себя гранатой, остальные были задержаны.
Суд признал вину фигурантов дела. Каждому из них присужден штраф. Сроки лишения свободы подсудимым назначили на период от двух до двадцати двух лет.