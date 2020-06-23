Суд Курска вынес приговор участникам вооруженной группировки

Их деятельность была связана в том числе с нападением на погранслужбу в поселке Теткино, сообщает infox.ru 22 июня.

В ходе расследования установлено, что подсудимые покушались на дагестанских правоохранителей. В результате два полицейских были ранены. Затем они скрылись под Курском и планировали пересечь российско-украинскую границу. В этом им согласился помочь местный житель, который также впоследствии был осужден.

Он отвез вооруженных боевиков в поселок Теткино Глушковского района. Именно там произошла перестрелка с погранслужбой. В результате погиб сотрудник ФСБ. Один из боевиков подорвал себя гранатой, остальные были задержаны.