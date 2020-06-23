Спасатели наши пятого погибшего после взрыва газа в доме в Киеве
Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: wikipedia.org
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Представители Госслужбы Украины по ЧС сообщили о нахождении тела пятого погибшего после взрыва газа в многоэтажном доме в Киеве.
Как сообщает газета “Известия”, жертвами происшествия стали две женщины и трое мужчины.
Пятым погибшим оказался мужчина 1976 года рождения, его опознал сосед. Таким образом, в проишествии погибли две женщины 1943 и 1974 года рождения, и трое мужчин: 1991, 1967 и 1976 года рождения.
Хлопок газа произошел 21 июня а 10:00 в одном из домов по улице Саломеи Крушельницкой в Дарницком районе Киева. Из под завалов спасателям удалось спасти трех человек, еще 23 были успешно эвакуированы.
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