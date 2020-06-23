Спасатели наши пятого погибшего после взрыва газа в доме в Киеве

Как сообщает газета “Известия”, жертвами происшествия стали две женщины и трое мужчины.

Пятым погибшим оказался мужчина 1976 года рождения, его опознал сосед. Таким образом, в проишествии погибли две женщины 1943 и 1974 года рождения, и трое мужчин: 1991, 1967 и 1976 года рождения.