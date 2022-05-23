В Башкирии осудили сотрудников колонии из-за фиктивных госконтрактов

Начальник колонии № 21 в Стерлитамаке и его заместитель заключили госконтракт на приготовлении пищи, однако выяснилось, что еду готовили сами заключенные, сообщает пресс-служба УФСБ по РБ.

Стало известно, что начальник исправительной колонии № 21 Павел Драволин и его заместитель Андрей Стукаленко были признаны виновным Верховным судом Башкирии по статьям УК РФ «Служебный подлог» и «Присвоение или растрата». Как уточняет пресс-служба УФСБ по Башкирии, Драволин и Стукаленко заключили госконтракт на приготовление пищи с жительницей Стерлитамака Галией Николаевой, однако позже выяснилось, что еда в исправительной колонии № 21 для сотрудников казенного учреждения готовилась самими заключенными. Отмечается, что сумма ущерба составила 328 тысяч рублей. Так, начальник колонии был осужден на 2 года и 4 месяца условного срока, а его заместитель и жительница Стерлитамака получили 1 год и 10 месяц условно.

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