Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского

Жительница Тумайзов прилюдно оскорбила, а после ударила кулаком в лицо сотрудника полиции. Все началось с того, что правоохранители приехали в дом по улице Чапаева из-за жалобы на громкое поведение соседей и в подъезде дома встретили женщину в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос полицейского о том, кто мог шуметь в доме женщина, по информации пресс-службы МВД, начала вести себя агрессивно.
Так, по факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Известно, что Туймазинский суд признал женщину виновной и постановил выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, помимо этого, дебоширке предстоит выплатить и моральный ущерб.
Ранее мы сообщали, что в Уфе было возбуждено уголовное дело на мужчину, который напал с ёршиком на полицейского. Известно, что таким способом мужчина попытался сбежать из отдела полиции.