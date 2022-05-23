Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского

Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского
Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского
Вчера, 09:13ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жительница Туймазов в состоянии алкогольного опьянения прилюдно оскорбила и ударила сотрудника полиции, который приехал на вызов, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Жительница Тумайзов прилюдно оскорбила, а после ударила кулаком в лицо сотрудника полиции. Все началось с того, что правоохранители приехали в дом по улице Чапаева из-за жалобы на громкое поведение соседей и в подъезде дома встретили женщину в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос полицейского о том, кто мог шуметь в доме женщина, по информации пресс-службы МВД, начала вести себя агрессивно.

Так, по факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Известно, что Туймазинский суд признал женщину виновной и постановил выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, помимо этого, дебоширке предстоит выплатить и моральный ущерб.

Ранее мы сообщали, что в Уфе было возбуждено уголовное дело на мужчину, который напал с ёршиком на полицейского. Известно, что таким способом мужчина попытался сбежать из отдела полиции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы