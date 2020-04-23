В Санкт-Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку

Свою жертву преступники затолкали в черную «Мазду» и увезли в неизвестном направлении. Об этом информирует Newia.ru.

Заявление в полицию написал брат потерпевший. Именно он рассказал о случившемся. По словам очевидца, часть нападавших скрылась на автомобиле ВАЗ четвертой модели.