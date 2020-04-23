В Санкт-Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку
23 апреля, 18:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Днем 22 апреля во дворе дома №44 на улице Тельмана в Невском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных в медицинских масках напали на 25-летнюю девушку.
Свою жертву преступники затолкали в черную «Мазду» и увезли в неизвестном направлении. Об этом информирует Newia.ru.
Заявление в полицию написал брат потерпевший. Именно он рассказал о случившемся. По словам очевидца, часть нападавших скрылась на автомобиле ВАЗ четвертой модели.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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