В Башкирии поймали серийного убийцу, который несколько лет убивал пары

Следственный комитет сообщили, что в Башкирии предъявлено обвинение 51-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Сообщается, что в период с 2008 по 2011 год было совершено три двойных убийства. По информации следователей, жертвами становились в основном пожилые зажиточные деревенские люди с собственным хозяйством. Как правило, он убивал мужчин ударом тупым предметом, а женщин душил.