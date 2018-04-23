В Уфимском районе осудят банду, ограбившую 93-летнюю ветерана войны

Четыре уфимца обвиняются по статье «Грабеж по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе 2017 года они распивали спиртное в селе Октябрьское и решили ограбить 93-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны. Женщина была инвалидом второй группы, плохо слышала и не могла сопротивляться.

Банда открыла окно ломом окно в ее доме, связали и избили бабушку, после чего похитили награды, медали, деньги и продукты.

Женщина освободилась от веревок и вызвала полицейских. Злоумышленники не успели сбыть украденные награды «За отвагу», Ордер Отечественной войны II степени, медаль «Жукова», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие.