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В Уфимском районе осудят банду, ограбившую 93-летнюю ветерана войны
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфимском районе осудят банду, ограбившую 93-летнюю ветерана войны

Сегодня, 13:50ПроисшествияРустэм Башкирцев
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