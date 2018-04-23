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Пострадавших от стихии нет.
В Уфе зафиксировано 50 фактов падения деревьев, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
22 апреля в Уфе скорость ветра достигала 20-22 м/с. Всего в диспетчерскую города поступило 53 сообщения о фактах падения деревьев, веток, кровли, облицовок зданий и прочего.
10 раз деревья и элементы кровли падали на автомобили. На улице Старичная дерево упало на линию электропередач, на Красноводской рубероид повис на краю крыши здания, вывеска на Индустриальном шоссе создавала угрозу для граждан, пока ее не сняли спасатели.
Из-за сильного ветра городские службы работали в авральном режиме.
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