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В Уфе утвердили приговор преступной группировке «Бородач»
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфе утвердили приговор преступной группировке «Бородач»

Сегодня, 11:53ПроисшествияРустэм Башкирцев
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