В Уфе утвердили приговор преступной группировке «Бородач»

Верховный суд Башкирии приговорил троих жителей Бирска и двоих уфимцев к лишению свободы на срок от семи о девяти лет за вымогательство, разбой, грабеж, угон, похищение паспорта и умышленное повреждение чужого имущества, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Осужденные попытались обжаловать приговор в апелляции.

В 2014-2015 годы в Бирске и Бирском районе группировка вымогала у предпринимателей деньги за общее покровительство бизнеса, и требовали от коммерсантов и таксистов до шести миллионов рублей под угрозой физической расправы.

Злоумышленники устроили несколько разбойных нападений и грабеж с применением оружия и бит, угнали несколько автомобилей и похитили у одной из жертв паспорт как залог для вымогательств.