В Башкирии сошли с рельсов три вагона с аммиачной селитрой
Сегодня, 12:51ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
21 апреля в 19:50 три вагона сошли с рельсов в Мелеузе в ОАО «Минеральные удобрения», сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Один из вагонов опрокинулся, а два находились на колесах. Всего в составах было десять вагонов, груженых аммиачной селитрой в гранулах. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Аварийно-восстановительные работы проводит аварийная бригада завода «Минеральные удобрения».
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