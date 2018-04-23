В Башкирии с больницы из-за сильного ветра сорвало крышу

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В больнице в Давлеканово порывом ветра сорвало профнастил.
22 апреля в 18:30 порыв ветра снёс профнастил с крыши четырехэтажного здания больницы в Давлеканово, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Погибших и пострадавших в результате падения крыши нет. Сейчас больница функционирует в штатном режиме. Профнастил закрепят в более благоприятных погодных условиях.
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