В Башкирии с больницы из-за сильного ветра сорвало крышу

22 апреля в 18:30 порыв ветра снёс профнастил с крыши четырехэтажного здания больницы в Давлеканово, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Погибших и пострадавших в результате падения крыши нет. Сейчас больница функционирует в штатном режиме. Профнастил закрепят в более благоприятных погодных условиях.