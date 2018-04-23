В Башкирии осудили двух мужчин, забивших спортсмена до смерти стульями

В городе Кумертау суд вынес приговор двум местным жителям в возрасте 30 и 32 лет, которые признаны виновными в неосторожном убийстве посетителя кафе и избиении его приятеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов этого резонансного дела, конфликт произошел 5 марта прошлого года. Трое нетрезвых жителей Кумертау в кафе «Соло» сцепились с двумя парнями, один из которых был чемпионом города по пауэрлифтингу Владом Строиным. Его забили стульями, он попал в больницу, три дня пробыл в коме и 8 марта скончался. Его друг попал в больницу и придя в себя, смог назвать имена нападавших.

Вначале задержали одного из подозреваемых - 31-летнего местного жителя. Позже в полицию сам пришел еще второй подозреваемый и позднее удалось задержать третьего из них.