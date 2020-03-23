За выходные В Башкирии в пожарах погибли три человека
23 марта, 18:23ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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О трагических случаях сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве сообщили, что 21 марта произошел пожар в доме на улице Свердлова в поселке Приютово. Возгорание началось в 22:34, а когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили там погибшей 69-летнюю женщину, которая скончалась по дороге в больницу.
22 марта один из пожаров произошел на Западной улице в деревне Юкаликуль Дюртилинского района. На месте происшествия обнаружили труп погибшего мужчины 40 лет.
В тот же день в пожаре погибла 52-летняя женщина. Ее тело нашли уже после того, как огонь был потушен. Возгорание произошло на улице Советская села Темясово Баймакского района.
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