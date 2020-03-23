За выходные В Башкирии в пожарах погибли три человека

В ведомстве сообщили, что 21 марта произошел пожар в доме на улице Свердлова в поселке Приютово. Возгорание началось в 22:34, а когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили там погибшей 69-летнюю женщину, которая скончалась по дороге в больницу.

22 марта один из пожаров произошел на Западной улице в деревне Юкаликуль Дюртилинского района. На месте происшествия обнаружили труп погибшего мужчины 40 лет.