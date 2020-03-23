В Оренбурге заведено уголовное дело из-за выброса сероводорода
23 марта, 21:14ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Оренбурге 22 и 23 февраля произошел выброс сероводорода. Жители жаловались на неприятный запах в городе. Региональная природоохранная прокуратура завела уголовное дело по данному факту.
В лаборатории ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» заявили, что в день инцидента концентрация сероводорода в воздухе была выше нормы в 1,5-4,8 раза (в зависимости от районов). Об этом пишет fedpress.ru.
Возбуждено уголовное дело. Природоохранная прокуратура выясняет, какое предприятие причастно к случившемуся.
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