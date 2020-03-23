В Башкирии спасателям пришлось доставать уже мертвого водителя

Подробности серьезной аварии сообщили в госомитете по чрезвычайным ситуациям. По данным комитета, столкновение произошло сегодня в Дюртюлинском районе.

В пресс-службе ведомства отметили, что ДТП случилось между Kia Rio и Toyota Granvia. В результате столкновения на месте происшествия погиб водитель Kia. Чтобы его вытащить, автомобиль пришлось деблокировать. Также в аварии пострадали еще два человека.