В Башкирии спасателям пришлось доставать уже мертвого водителя
23 марта, 17:21ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Смертельная авария произошла сегодня, 23 марта, в Дюртюлинском районе.
Подробности серьезной аварии сообщили в госомитете по чрезвычайным ситуациям. По данным комитета, столкновение произошло сегодня в Дюртюлинском районе.
В пресс-службе ведомства отметили, что ДТП случилось между Kia Rio и Toyota Granvia. В результате столкновения на месте происшествия погиб водитель Kia. Чтобы его вытащить, автомобиль пришлось деблокировать. Также в аварии пострадали еще два человека.
Причины происшествия пока что не сообщаются. На месте происшествия в селе Иванаева работают специалисты до выяснения деталей и обстоятельств.
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