В Уфе проводят профилактику кибербуллинга

Последнее время тему буллинга (кибербуллинга) стала, к сожалению, очень актуальной, особенно с развитием информационных технологий: сегодня с повсеместным использованием социальных сетей и мессенджеров каждый из нас буквально на виду у всего мира. Этим охотно пользуются агрессоры, издевающиеся над своими жертвами.

Обычно буллинг развит в подростковой среде, чаще среди школьников, когда более сильные дети буквально не дают житься своим более слабым одноклассникам. Такая травля бывает очень жестокой. В Уфе такие случаи тоже были.

В Уфе эту проблему пытаются решать. Недавно в подростковом клубе «Спартак» прошли мероприятия, лекции, направленные на профилактику суицидального поведения у детей жертв буллинга. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации. На встрече, в которой принимали участие детский психолог и представитель полиции, рассматривали конкретные примеры и давали рекомендации, которые могут помочь в трудной ситуации.