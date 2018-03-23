В Башкирии Пенсионный фонд не выплачивал пенсию 19-летней сироте
Сегодня, 16:04ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Башкирии Пенсионный фонд не выплачивал пенсию 19-летней сироте
Пенсионный фонд России по Октябрьскому району Уфы лишил социальной пенсии 19-летнюю девушку, потерявшую и мать, и отца. Чиновники объяснили свое решение отъездом сироты в другую страну на год. В итоге, девушка не получила 185 тысяч рублей, положенных ей законом денег.
Прокуратура по данному вопросу обратилась в Октябрьский районный суд Уфы, который признал незаконным лишение сироты от соцвыплат. Верховный суд Башкирии также поддержал решение районного суда.
Представители Пенсионного фонда Башкирии обратились апелляцией, но она не была удовлетворена.
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