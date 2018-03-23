В Башкирии Пенсионный фонд не выплачивал пенсию 19-летней сироте

Пенсионный фонд России по Октябрьскому району Уфы лишил социальной пенсии 19-летнюю девушку, потерявшую и мать, и отца. Чиновники объяснили свое решение отъездом сироты в другую страну на год. В итоге, девушка не получила 185 тысяч рублей, положенных ей законом денег.