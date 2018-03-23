В Башкирии мужчина сам признался в убийстве: женщина снилась каждую ночь

56-летний житель Стерлитамака 7 августа 2016 года забрал свою сожительницу из ночного клуба по ее просьбе. Далее пара поехала отдыхать в Альшеевский район, на берег реки Демы. Во время отдыха между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 36-летняя женщина ударила черенком от лопаты несколько раз по голове мужчины. Разозлившись на это, мужчина стукнул ладонью в ее лоб, отчего женщина упала и ударилась головой о стоящую сзади машину. Далее злоумышленник начал ее душить, пока она не скончалась.