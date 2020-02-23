В Уфе два полицейских оказались зажаты в автомобиле, их уносили на носилках

22 февраля в столице республики произошло ДТП, где пострадали два сотрудника полиции. «Лада Гранта» и «Шевроле Круз» совершили столкновение на пересечении улиц Кольцевая и Машиностроителей.

Стражи правопорядка находились в первой машине, их занесло на электроопору. Полицейские оказались в «ловушке» - зажатыми в автомобиле. Самостоятельно выбраться они не смогли, пришлось вызывать бригаду спасателей.

В социальных сетях опубликовано видео спасательной операции. Чтобы вытащить полицейских, их пришлось зафиксировать прямо в машине, а затем извлечь на носилках.