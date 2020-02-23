Пьяный учитель в Башкирии сбил насмерть пешехода
23 февраля, 12:59ПроисшествияМинзаля АскароваФото: пресс-служба ГИБДД РБ
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Пострадавший скончался до приезда «скорой».
В районном центре Абзелиловского района – в селе Аскарово накануне вечером отмечено смертельное ДТП. 55-летний мужчина умер в результате наезда машины на него. За рулем «Лады Ларгус» сидел 27-летний преподаватель физкультуры. Проверка выяснила, что он был сильно пьян.
В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили, что мужчину не успели спасти – он умер до приезда бригады «скорой».
Напомним, также вчера произошло смертельное ДТП в соседнем районе – в Белорецком. Недалеко от деревни Серменево столкнулись три автомобиля и погибла автоледи. Обломки от автомобилей разметало на полдороги.
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