В Уфе сотрудники Росгвардии вынесли на руках из огня бабушку
Вчера, 22 февраля, в Ленинском районе Уфы примерно в 5 часов утра на улице Литературный тупик загорелся трехквартирный дом. Это заметили во время патрулирования группа вневедомственной охраны Росгвардии. Они доложили о пожаре на пульт централизованной охраны и во все экстренные службы, а сами стали пытаться разбудить жильцов. Однако на стук ни в одной из квартир не реагировали. Жильцы соседнего дома сообщили, что жильцы одной из них уехали, в другой никто не живет, а в третьей может находиться одинокая пожилая женщина 80 лет.
- Росгвардейцы разбили окно и через него залезли в дом. Спящую бабушку разбудили, помогли одеться, собрали необходимые вещи и документы и эвакуировали ее через окно горящего дома. Для оказания квалифицированной помощи она была передана экипажу скорой медицинской помощи и доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже сотрудники пожарной службы потушили возгорание. К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники Росгвардии вернулись на маршрут патрулирования.