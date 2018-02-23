В Уфе сотрудники Росгвардии вынесли на руках из огня бабушку

Вчера, 22 февраля, в Ленинском районе Уфы примерно в 5 часов утра на улице Литературный тупик загорелся трехквартирный дом. Это заметили во время патрулирования группа вневедомственной охраны Росгвардии. Они доложили о пожаре на пульт централизованной охраны и во все экстренные службы, а сами стали пытаться разбудить жильцов. Однако на стук ни в одной из квартир не реагировали. Жильцы соседнего дома сообщили, что жильцы одной из них уехали, в другой никто не живет, а в третьей может находиться одинокая пожилая женщина 80 лет.