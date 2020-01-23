В Уфе школьница напала с ножом на другую ученицу

ГТРК-Башкортостан сообщает, что сегодня в уфимской школе произошло ЧП. По данным журналистов, одна из учениц принесла с собой нож и напала на другую ученицу.

Общеобразовательное учреждение находится в Нижегородке. По данным журналистов, девочки приходятся друг другу двоюродными сестрами и живут в одном доме.

В следственном комитете прокомментировали, что пострадала 12-летняя девочка. В настоящий момент ей оказывают медицинскую помощь в больнице. Жизни ребенка, по информации следователей, ничего не угрожает.