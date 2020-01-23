В Уфе школьница напала с ножом на другую ученицу
Сегодня, 17:16ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Девочки оказались сестрами.
ГТРК-Башкортостан сообщает, что сегодня в уфимской школе произошло ЧП. По данным журналистов, одна из учениц принесла с собой нож и напала на другую ученицу.
Общеобразовательное учреждение находится в Нижегородке. По данным журналистов, девочки приходятся друг другу двоюродными сестрами и живут в одном доме.
В следственном комитете прокомментировали, что пострадала 12-летняя девочка. В настоящий момент ей оказывают медицинскую помощь в больнице. Жизни ребенка, по информации следователей, ничего не угрожает.
Дополнительно в комитете проинформировали, что пока уголовное дело не возбуждено, так как проводится доследственная проверка.
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