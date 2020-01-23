В Магнитогорске после удаления аппендицита скончался молодой человек

Как сообщает издание kursdela.biz, молодой человек почувствовал недомогание утром, 14 января. Тем не менее, он смог самостоятельно вызвать врачей и спуститься к ним.

Мать погибшего Наталья Семейкина рассказала, что ее сына отвезли в ГКБ №3 в районе половины седьмого утра. Женщина подчеркнула, что анализы были взяты перед проведением операции.

Родителям Семейкина позвонили в районе девяти утра по местному времени и сообщили, что их ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии - он впал в кому.

Смерть наступила вечером того же дня. В результате спинальной анестезии Семейкин начал задыхаться. Вероятно, в его организме произошла аллергическая реакция.