В Хабаровском крае на железнодорожной станции разлилось 60 тонн топлива
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ванинском районе Хабаровского края на железнодорожной станции «Токи» разлилось примерно 60 тонн нефтяного топлива.
Об этом стало известно 23 января, сообщает газета «Известия».
Разлив произошел из цистерны, которая направлялась в числе других со станции «Дземги».
Транспортная прокуратура уже начала проверку по данному факту. Будет проверено исполнение законодательства в части безопасности на железнодорожном транспорте и охраны окружающей среды.
Специалисты устраняют последствия аварии. Причины утечки устанавливаются.
По результатам проверки прокуратура вынесет окончательное решение.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей