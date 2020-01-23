В Башкирии мужчина демонстрировал свои половые органы 13-летним девочкам

В следственном комитете сообщили, что задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в развратных действий, совершенных в отношении детей, не достигших 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК РФ).

Следователи установили, что 19 января 2020 года мужчина продемонстрировал свой половой орган 13-летней девочки, после этого в полицию обратились ее родители. Злоумышленника установить удалось быстро, передали в следкоме. После была проверена причастность к аналогичном случаю, когда неизвестный также продемонстрировал половой орган 13-летнему ребенку в подъезде. Потерпевшие злоумышленника опознали, добавили следователи.