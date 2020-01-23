В Башкирии легковой автомобиль попал под грузовик, 34-летний мужчина погиб
Сегодня, 11:31ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пострадавший скончался на месте происшествия.
По информации ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло в Кармаскалинском районе на 22-м километре дороги лукулево-Кабаково-Суук Чишма.
Столкнулись два автомобиля, которые ехали навстречу друг другу – «Шевроле Круз» под управлением 33-летнего местного жителя и грузовик «Шанкси», за рулем которого находился 34-летний уфимец.
В настоящий момент известно, что в результате ДТП скончался 34-летний пассажир легкового автомобиля, в больнице оказались еще двое. Об их состоянии данных нет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей