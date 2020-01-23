В Башкирии легковой автомобиль попал под грузовик, 34-летний мужчина погиб

По информации ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло в Кармаскалинском районе на 22-м километре дороги лукулево-Кабаково-Суук Чишма.

Столкнулись два автомобиля, которые ехали навстречу друг другу – «Шевроле Круз» под управлением 33-летнего местного жителя и грузовик «Шанкси», за рулем которого находился 34-летний уфимец.