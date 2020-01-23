В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолёт
Сегодня, 16:38ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
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Власти Австралии потеряли связь с самолётом, тушившем лесные пожары в юго-восточной части страны.
Об этом стало известно 23 января, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что пропавший с экранов радаров самолёт тушил пожары в районе Сноуи Монаро штата Новый Южный Уэльс.
Пожары в Австралии начались в сентябре прошлого года. В результате погибли минимум 27 человек и около миллиарда животных. Огонь уничтожил примерно 2 тысячи домов и около 8,4 миллионов гектаров леса.
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