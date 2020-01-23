Страшный пожар в Башкирии оставил без жилья многодетную семью, дети пострадали

В пресс-службе ведомства проинформировали, что возгорание началось в бревенчатом доме в СНТ «Рассвет».

Сообщается, что при пожаре пострадали двое детей четырех и шести лет, их госпитализировали в 11-ю больницу.

По данным спасателей, в сгоревшем доме проживала многодетная семья с четырьмя детьми родом из Челябинской области. Жизни пострадавших в настоящий момент ничего не угрожает, семья жила в доме на СНТ постоянно, где сейчас они остановятся - неизвестно.