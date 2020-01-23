Следственный комитет прокомментировал смерть 17-летнего подростка в СИЗО
В ведомстве сообщили, что по факту смерти Романа К. проводится доследственная проверка.
Напомним, Медиакорсеть писала ранее, что несовершеннолетний скончался в уфимском СИЗО-1, которое расположено по улице Достоевского, 39. Позже изданию прокомментировали, что молодой человек регулярно проходил медосмотры, проинформировав, что ему стало плохо 15 января, после чего его отправили в терапевтическое отделение. Позже, как пишет КП-Уфа, выяснилось, что у него была пупочная грыжа, а осложнения возникли в результате тупых травм живота.
Спустя пару дней ему стало еще хуже, врачи пытались предпринять реанимационные действия, что не дало результата. «Физическая сила и специальные средства в отношении него не применялись», - пояснили в пресс-службе УФСИН по РБ.
В следственном комитете сообщили, что намерены проверить медицинскую документацию и провести экспертизу с целью установления причин смерти, проверят также и состояние подростка в период нахождения в следственном изоляторе и медицинском учреждении.