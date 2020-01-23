Следственный комитет прокомментировал смерть 17-летнего подростка в СИЗО

Напомним, Медиакорсеть писала ранее, что несовершеннолетний скончался в уфимском СИЗО-1, которое расположено по улице Достоевского, 39. Позже изданию прокомментировали, что молодой человек регулярно проходил медосмотры, проинформировав, что ему стало плохо 15 января, после чего его отправили в терапевтическое отделение. Позже, как пишет КП-Уфа, выяснилось, что у него была пупочная грыжа, а осложнения возникли в результате тупых травм живота.