Мужчина из Башкирии надругался над 4-летней дочкой и покончил с собой
Сегодня, 12:06ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Инцидент случился в Дюртюлинском районе.
В Дюртюлинском районе нашли тело 33-летнего мужчины. По информации ГТРК-Башкортостан, он покончил в сарае в своем дворе.
Со ссылкой на источник журналисты сообщают, что это случилось после того, как мужчина надругался над собственным четырехлетним ребенком. За этим занятием его застукала 29-летняя жена. После случившегося он сразу пошел в сарай, где покончил с собой.
В настоящий момент по факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.
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