Мама умершего в СИЗО 17-летнего парня из Башкирии сообщила о следах побоев на теле

Портал Уфа1.ру сообщает со слов матери погибшего в СИЗО-1 Романа К., что та подозревает, что сын скончался в результате побоев.

Женщина считает, что обострение заболеваний спровоцировали пытки: у парня была киста печени, пупочная грыжа и заболевание сердечно-сосудистой системы. Она также отметила, что сыну не давали необходимые лекарства и лечили только от ОРВИ. По ее мнению, сын попал в больницу уже в предсмертном состоянии.

Наталья также рассказала, что когда получила тело, то заметила, что его руки были в синяках, а суставы кистей были отбиты. Больше следов она не видела, так как тело для похорон отдали уже в костюме. Чтобы установить настоящие причины смерти сына, Наталья согласна провести эксгумацию.

Напомним, Медиакорсеть писала, что несовершеннолетний скончался в уфимском СИЗО-1, которое расположено по улице Достоевского, 39. Позже изданию прокомментировали, что молодой человек регулярно проходил медосмотры. В УФСИН сообщили, что в его отношении не применялась физическая сила.