В Башкирии в ДТП скончалась 35-летняя женщина

22 января днем в Илишевском районе на 1208 километре автодороги Москва-Уфа произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Столкнулись «Peugeot-408» под управлением 42-летнего жителя Дуванского района и «ВАЗ-2107» под управлением 35-летней местной жительницы. В результате ДТП водителя «семерки» госпитализировали в больницу, где та скончалась от полученных травм. Выясняются все обстоятельства аварии.