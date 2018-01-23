В Башкирии падчерица избила отчима металлической трубой по голове

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Мужчина из-за полученных травм остался без глаза.
ЧП произошло в Туймазинском районе республики, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, между отчимом и падчерицей произошла семейная ссора. Позже 30-летняя женщина призналась в содеянном. Орудие преступления было изъято.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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