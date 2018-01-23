В Башкирии обвинили мошенника, который не помог «откосить» от армии

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За свои "услуги" мужчина потребовал от матери будущего военнослужащего 826 тысяч рублей.
32-летний житель Салавата обвиняется по статье «Мошенничество в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014 году обвиняемый предложил женщине освободить ее сына от прохождения военной службы за 900 тысяч рублей. В течение нескольких месяцев потерпевшая передала мошеннику 826 тысяч рублей. Тот получил деньги и скрылся.
Свою вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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