Накануне, 21 декабря, ушел из жизни научный сотрудник и заведующий лабораторией Института биологии УФИЦ РАН Олег Логинов. Об этом сообщил коллега ученого Ильдар Габдрафиков в социальных сетях.

— Сегодня эта проклятая чума унесла еще одного нашего коллегу - Логинова Олега Николаевича. Совсем недавно, 9 декабря, он баллотировался на должность председателя УФИЦ РАН, активно участвовал в жизни академического учреждения, написал он. На сайте научного учреждения сказано, что прощание с ученым состоится 23 декабря в 11.00 часов в фойе уфимского федерального исследовательского центра РАН. Похоронят Олега Логинова на Южном кладбище в столице Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter